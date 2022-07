Stiri pe aceeasi tema

- Comisia UEFA de Control, Etica și Disciplina a transmis, astazi, decizia in cazul deschis ca urmare a incidentelor de la partidele echipei naționale din luna iunie, informeaza frf.ro. Ce amenda va plati Federația Romana de Fotbal.

- Siteul Federației Romane de Fotbal a anunțat lotul final cu care Edi Iordanescu va aborda partida cu Finlanda din Liga Națiunilor. Fața de meciul cu Bosnia și Herțegovina, selecționer a facut unele modificari.

- Romania a fost invinsa in Bosnia, scor 0-1, și ramane fara punct dupa primele doua runde din Liga Națiunilor. Adrian Mutu, fostul mare varf „tricolor”, a vazut un mic progres fața de eșecul din Muntenegru. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. MuntenegruCe urmeaza:11…

- Federația Romana de Fotbal a redus prețul biletelor pentru meciurile cu Finlanda și Muntenegru. Ambele dispute din Liga Națiunilor sunt programate pe arena din Giulești. Romania s-a facut de ras la debutul in Liga Națiunilor, 0-2 la Podgorica, vs. Muntenegru„Tricolorii” urmeaza sa evolueze in Bosnia,…