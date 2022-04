Cea mai numeroasa delegație pe care a avut-o Federația de Bob și Sanie din Romania la o ediție a Jocurilor Olimpice a fost in 2010, cand au mers la Vancouver 15 sportivi. Anul acesta, la Beijing, au fost doar 10 sportivi, scrie DC News.ro . O contraperformanța pe care actualul președinte al Federației, instalat in 2010, o are. Este vorba de Sorin Gheorghe Buta, care a crescut numarul de cluburi private pentru a avea mai multe voturi in Federație. Numarul de sportivi practicanți a scazut, dar au aparut 14 cluburi noi de bob și sanie. Sunt cluburi care nu au nicio performanța și care au introdus…