FDA din SUA a aprobat un medicament al Bristol Myers Squibb pentru tratarea melanomului avansat

Stiri pe aceeasi tema

- Plangerea facuta de Bristol Myers Squibb la instanta federala din Delaware afirma ca utilizarea Imfinzi pentru a trata cancerul pulmonar si de vezica urinara incalca mai multe brevete referitoare la imunoterapia Opdivo dezvoltata de Bristol. Un purtator de cuvant al AstraZeneca a declarat vineri ca…

- Johnson & Johnson a inchis in secret singura fabrica care producea loturi utilizabile din vaccinul sau pentru COVID-19, la sfarșitul anului trecut, a transmis New York Times, potrivit Reuters . Este vorba despre o oprire temporara la fabrica din orașul olandez Leiden, urmand sa ca producția sa fie…

- Grupul farmaceutic american Pfizer Inc si-a imbunatatit, marti, estimarile privind vanzarile de vaccinuri Covid-19 in 2022, pana la 32 miliarde de dolari, de la 31 de miliarde de dolari anterior, adaugand ca se asteapta sa stranga alte 22 de miliarde de dolari de pe urma vanzarii tratamentului sau…

- Un nou tratament anti HIV a fost aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) al Statelor Unite. Medicamentul se numește Cabenuva și poate fi administrat la adulți din doua in doua luni, scrie dpa.

- Molnupiravir, prima pastila anti-COVID, ajunge luni in Romania. Ce categorii de pacienți vor beneficia de acest medicament Molnupiravir, prima pastila anti-COVID, ajunge luni in Romania. Ce categorii de pacienți vor beneficia de acest medicament 50.000 de cutii cu Molnupiravir ajung luni in Romania,…

- Molnupiravir este un medicament aprobat de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente, la finalul anului 2021, pentru utilizare de urgența in tratamentul pacienților adulți infectați cu COVID-19.Intr-un studiu clinic realizat pe indivizi cu risc ridicat la inceputul cursului bolii, s-a dovedit…

- Pfizer susține ca noua pastila Covid-19, Paxlovid, a fost eficienta impotriva variantei Omicron in testele de laborator, un semn timpuriu incurajator ca medicamentul va fi un instrument important in timp ce tulpina se raspandește. Pfizer a declarat marți ca componenta principala a medicamentului, nirmatrelvir,…