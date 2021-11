FDA a aprobat noi loturi de vaccinuri pentru Covid-19 ale J&J, produse la fabrica Emergent BioSolutions FDA a autorizat in total 11 loturi de vaccinuri produse la fabrica respectiva. In aprilie, autoritatile americane au oprit productia la fabrica respectiva dupa ce ingredientele din vaccinul pentru Covid-19 al AstraZeneca, produs si el in fabrica la acea vreme, au contaminat un lot de vaccin J&J. Autorizarea acordata vineris-a bazat pe o revizuire amanuntita a documentelor fabricii si a testelor de calitate de catre producator si luand in considerare actuala urgenta de sanatate publica legata de Covid-19, a anuntat agentia de sanatate intr-un comunicat. Se estimeaza ca intre 30 si 50 de milioane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

