ANM: Cod Portocaliu de ninsori viscolite in Constanta si Tulcea. Cand intra in vigoare

Administratia Nationala de Meteorologie a emis in aceasta dimineata o avertizare now casting Cod Portocaliu valabila in perioada 28 februarie, ora 12 mdash; 1 martie, ora 10 Fenomene vizate: ninsori viscolite, strat de zapada consistent… [citeste mai departe]