- Antrenorul celor de la FCU Craiova, Florin Dragan (43 de ani), a prefațat meciul contra celor de la FCSB, din prima runda a noului sezon de Superliga. FCU Craiova - FCSB, in prima etapa din SuperLiga, are loc duminica, de la ora 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1,…

- Sambata seara, pe stadionul „Nicolae Dobrin”, in cadrul unui joc amical disputat cu porțile inchise, FC Argeș a fost invinsa de FCU Craiova 1948 cu scorul de 3-0, diferenta de valoare dintre cele doua echipe aflate in esaloane diferite spunandu-si cuvantul. Pentru olteni au marcat Chițu (minutele 22,…

- FCU Craiova este singura echipa din Superliga care nu are inca un antrenor principal, iar pana la meciul cu FCSB, din prima etapa, mai sunt doar 11 zile. Ramas fara A1 dupa rezilierea intempestiva cu portughezul Joao Janeiro, patronul Adrian Mititelu a intrat in criza de timp și da din colț in colț…

- Monyea Pratt, 37 de ani, baschetbalistul celor de la CSU Sibiu, este șase ani in Romania și se poate lauda cu faptul ca a locuit in toate cele trei regiuni istorice pana acum. Acesta a povestit de ce a ramas la noi și ce crede despre țara noastra. „Eu sarbatoresc și 4 iulie, Ziua Americii, dar și 1…

- FCU Craiova a pierdut drastic cel de-al doilea joc de verificare din cadrul cantonamentului pe care-l sustine in Germania. Daca in primul test echipa din Banie a castigat la limita, 1-0 cu RW Ahlen, o echipa de liga 4, de data aceasta a fost invinsa la scor de o formatie tot de acel nivel! Astfel, FCU…

- Oficialii formației FCU Craiova l-au prezentat astazi pe noul antrenor: portughezul Joao Janeiro. Patronul Adrian Mititelu l-a anunțat mai de mult pe lusitan ca succesor al lui Nicolo Napoli, fiind convins ca va duce echipa la alt nivel. „FCU anunța faptul ca tehnicianul portughez, Joao Janeiro, a semnat…

- FC Arges va juca duminica, 14 mai, de la ora 18.15, un meci decisiv pentru a mai putea spera sa ramana in primul esalon fotbalistic. Alb-violetii au deplasare grea pe terenul echipei FC U Craiova 1948, oltenii castigand ambele meciuri din stagiunea curenta: 2-0 la Pitesti si 1-0 la Craiova.

