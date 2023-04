Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari primește sambata, de la ora 15:00, vizita celor de la UTA Arad, intr-o partida din runda cu numarul 3 din play-out-ul Superligii. Mecul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. FC Voluntari - UTA Arad, live de la 15:00 Click AICI pentru statistici …

- Napoli, liderul din Serie A, primește, sambata seara, de la ora 19:00, vizita celor de la Atalanta, intr-un meci constand in etapa #26. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmisa la TV pe Digi Sport 3, Prima Sport 2 și Orange Sport. ...

- Chindia Targoviște și FCU Craiova 1948 se infrunta astazi, de la ora 18:00, intr-o confruntare din etapa #28 din Superliga, runda intermediara. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele etapei #28 din Superliga!…

- FC Voluntari și CS Universitatea Craiova se infrunta astazi, de la ora 17:45, in runda cu numarul 27 din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. FC Voluntari - CS Universitatea Craiova, live de la 17:45 Click AICI pentru statistici FC…

- FCU Craiova primește vizita lui CS Mioveni, in deschiderea etapei #27 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Programul etapei #27 din Superliga FCU Craiova - CS Mioveni, live de la ora 18:00 Click AICI pentru statistici…

- CS Mioveni și Rapid se infrunta diseara, de la ora 20:00, in cel de-al doilea meci al zilei din etapa #26 din Superliga. Partida va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Vezi AICI programul și rezultatele rundei #26 din Superliga! CS Mioveni - Rapid,…

- Sepsi Sfantu Gheorghe și Chindia Targoviște se dueleaza luni, de la ora 17:00, in penultimul meci al etapei #25 din Superliga. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. ...

- FCU Craiova 1948 și Universitatea Cluj se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20:00, intr-o confruntare din etapa #24 din Liga 1. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi AICI programul etapei #24 din Liga 1! FCU Craiova 1948 - Universitatea…