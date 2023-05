Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova joaca acasa cu Chindia, de la ora 20:30, in etapa #6 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. Programul complet AICI FCU Craiova - Chindia, live de la ora 20:30 Click AICI pentru statistici! FCU Craiova - Chindia, echipe probabile:…

- FCU Craiova și-a trecut in cont o noua victorie categorica in fața formației U Cluj. „Șepcile roșii“ voiau sa razbune acel 0-5 din Banie, dar au pierdut cu 3-1 la Mediaș, in etapa a 3-a din play-out-ul Superligii. Golurile echipei antrenate de Nicolo Napoli au fost marcate de Aurelian Chițu (’5, ’7,…

- UTA Arad s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei, dupa ce a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 1-0, intr-un meci disputat marți seara pe teren propriu, in primul sfert de finala al competitiei. Atacantul moldovean Virgiliu Postolachi a inscis unicul gol al intalnirii, in minutul 16. Cea mai…

- FCU Craiova și CS Mioveni se infrunta astazi, de la ora 18:00, in prima runda din play-out. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. FCU Craiova - CS Mioveni, live de la 18:00 Click AICI pentru statistici FCU Craiova - CS Mioveni, echipe probabile:…

- FCU Craiova nu a contabilizat niciun punct din deplasarea din Ardeal, dupa ce a pierdut la limita, scor 0-1, disputa cu AFC Hermannstadt. Partida a contat pentru etapa 30, ultima din campionatul regular din Superliga. In prima repriza ambele echipe și-au trecut in cont cate o bara. Sibiul prin Gabi…

- Stadion: Ilie Oana (Ploiești) CHINDIA: Cabuz – Orozco (D. Dumitrascu 62), Corinus, Boldor, C. Dinu – Akhmatov, Perianu – Negut, Chamed (Atanase 82), S. Bus (A. Serban 72) – D. Popa. ANTRENOR: Anton Petrea FCU CRAIOVA: Gurau – R. Negru, Duarte, Henriques, Huyghebaert – D. Albu, V. Achim (Asamoah 20)…

- FCU Craiova primește vizita lui CS Mioveni, in deschiderea etapei #27 din Superliga. Meciul se joaca de la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Programul etapei #27 din Superliga FCU Craiova - CS Mioveni, live de la ora 18:00 Click AICI pentru statistici…

- FCU Craiova și FC Voluntari se intalnesc in ultimul meci din etapa 26-a din Liga 1. FCU Craiova - FC Voluntari, live de la 20:00 Click AICI pentru live + statistici FCU Craiova - FC Voluntari, echipele probabile FCU Craiova: 50. Gurau - 2. R. Negru, 35. A. Duarte, 14. Henriques, 5. Huyghebaert - 6.…