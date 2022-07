FCU Craiova 1948 – CFR Cluj 3-1, în etapa a 2-a a Superligii. Înfrângere severă suferită de campioana României (Video) FCU Craiova 1948 a invins-o pe CFR Cluj cu scorul de 3-1, intr-un meci disputant duminica in etapa a doua a Superligii. Campioana Romaniei a deschis scorul la Craiova, in minutul 14, prin Deac. Gazdele au egalat prin van Durmen in minutul 32, din pasa lui Juan Bauza. In minutul 46, Balgradean a respins o minge la Baeten, insa Compagno a fost pe faza si a dus scorul la 2-1. van Durmen a stabilit scorul final, in minutul 72, 3-1 pentru FCU Craiova 1948. Au evoluat echipele: FCU Craiova 1948: Popa – Negru (R. Grigore 90’), Duarte, Paramatti, Huyghebaert – Asamoah, Achim – Baten (Marquet 80’), Bauza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

