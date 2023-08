Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Lucescu (78 de ani), antrenorul lui Dinamo Kiev, crede ca FCSB și CFR Cluj au șanse mari sa ajunga in grupele Conference League in acest sezon. FCSB pleaca favorita in manșa secunda din turul doi preliminar cu CSKA 1948 Sofia, dupa 1-0 in Bulgaria. Returul are loc azi, de la ora 21:00. Daca trec…

- Romania a cucerit sase medalii de aur, miercuri, in prima zi a Campionatelor Europene de haltere Under-20 si Under-23 de la Bucuresti, gazduite de Sala de Sport a Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara, anunța Agerpres.La cat. 49 kg, Under-23, Mihaela Valentina Cambei (CSM Onesti)…

- FCSB s-a impus in deplasarea cu CSKA 1948, scor 1-0, și este favorita la calificarea in turul 3 preliminar din Conference League. Fostul internațional Florin Raducioiu (53 de ani) a laudat prestația fundașului central Joyskim Dawa (27 de ani). Returul are loc joi, 3 august, la București, pe arena Arcul…

- CSKA 1948 Sofia iși continua startul de sezon en fanfare din Bulgaria. Adversara celor de la FCSB din turul II al Conference League n-a stat la discuții cu Pirin Blagoevgrad, pe care a invins-o, vineri, scor 3-0, in etapa a doua din noua ediție de campionat. Bulgarii de la CSKA 1948 sunt in forma maxima…

- ȚSKA Sofia 1948, adversara celor de la FCSB in turul secund preliminar al Conference League, a debutat cu o victorie in sezonul 2023/2024 al primei ligi din Bulgaria, 2-1 in deplasarea cu Levski Sofia. Prima manșa a duelului ȚSKA Sofia - FCSB, din turul secund preliminar al Conference League, este programata…

- CSKA Sofia, adversara lui Sepsi din preliminariile Conference League, a anunțat transferul lui Matthias Phaeton (23 de ani), un atacant adus de la Grenoble. Viitoarea adversara a lui Sepsi se pregatește serios de noul sezon, in care va ataca titlul in Bulgaria și accederea in grupele Conference League.…

- Bulgarul Orlin Starokin, care a trecut pentru o scurta perioada prin curtea lui Dinamo, in 2015, vinde cateva ponturi despre CSKA 1948, adversara FCSB din primul tur al Conference League. Turul CSKA 1948 - FCSB e programat miercuri, 26 iulie, pe stadionul „Vasil Levski”. Returul va avea loc pe 3 august,…

- MM Stoica, managerul de la FCSB, susține ca CSKA 1948 Sofia le-a propus roș-albaștrilor ca meciul tur din preliminariile Conference League sa se joace la București, nu in Bulgaria, cum era programarea. FCSB a refuzat cererea bulgarilor și va juca meciul retur pe „Arcul de Triumf”, pe 3 august. UEFA…