FCSB şi FC U Craiova 1948, remiză spectaculoasă în etapa a 3-a din Superliga României (Video) FCSB si FC U Craiova 1948 au terminat la egalitate, scor 1-1, meciul disputat duminica seara, pe Arena Nationala, in cadrul etapei a treia din Superliga. FCSB a deschis scorul prin nou-intratul Joonas Tamm, care a inscris cu un sut din careu, in minutul 47. Estonianul se afla la prima sa reușita in tricoul vicecampioanei. Zece minute mai tarziu, Dawa l-a calcat in careu pe Andre Duarte, iar arbitrul Adrian Cojocaru a acordat penalty dupa consultarea VAR. Italianul Andrea Compagno a transformat lovitura de pedeapsa. In minutul 90+3, Florinel Coman a țintit bara, iar meciul s-a incheiat 1-1. FCSB… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

