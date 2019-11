Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 2-1 (0-1), duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Sepsi OSK a deschis scorul prin elvetianul Goran Karanovic (27), insa vicecampioana a intors scorul dupa pauza, in decurs…

- FCSB a intors in doar cateva minute scorul nefavorabil inregistrat la pauza in meciul cu Sepsi. Conduși dupa primele 45 de minute, roș-albaștrii au revenit dupa golurile lui Gnohere și Florin Tanase. Golul lui Tanase din minutul 60, cel prin care roș-albaștrii au preluat conducerea, a fost urmat de…

- FCSB și Sepsi se infrunta in etapa cu numarul 15 din Liga 1. La 0-1, gazdele au obținut o lovitura de la 11 metri in minutul 54, dupa un duel intre Dimitrov Velev și Florin Tanase. FCSB - Sepsi e liveTEXT AICI!Vezi VIDEO cu faza Florin Tanase, recunoscut pentru abilitatea de a obține lovituri de la…

- Romania și Norvegia se infrunta in preliminariile EURO 2020. Cosmin Contra a avut o reacție reprobabila dupa penalty-ul ratat de George Pușcaș in minutul 52, la scorul de 0-0. George Pușcaș a executat slab, pe jos, un penalty obținut de Nicușor Bancu in minutul 52. Selecționerul Contra nu a putut urmari…

- Razvan Burleanu, președintele Federației Romane de Fotbal (FRF), a declarat, joi, ca se așteapta la o prezența de aproximativ 8.000 de copii la meciul Romania-Norvegia, din preliminariile EURO 2020, care va avea loc marți, 15 octombrie, de la 21:45, pe Arena Naționala, in preliminariile EURO 2020,…

- CFR Cluj a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa Lazio Roma, in prima etapa a grupei E a Ligii Europa, meci la care oaspetii au condus cu 1-0. FCSB - CFR Cluj se joaca duminica, 22 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Florin Tanase, atacantul…

- * Dinamo a terminat la egalitate cu FC Botosani, 1-1 (0-0), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un meci din etapa a noua a Ligii I de fotbal. * Chindia Targoviste a terminat la egalitate cu Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, 0-0, sambata seara, pe teren propriu, intr-un meci…

- Florin Tanase, Coman și Planici au intrat in rolurile lui Ursu, Țic sau Ionel din celebrul film romanesc de la mijlocașul anilor '80, Cireșarii Dați afara de pe Arena Naționala de concertele lui Ed Sheeran și Metallica, apoi din cauza lucrarilor de schimbare a gazonului, fcsbiștii au fost nevoiți sa…