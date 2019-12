Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a invins-o pe CS Universitatea Craiova, 2-0, și a terminat anul 2019 pe podiumul Ligii 1, cu un joc mai puțin. Dennis Man și Florinel Coman au marcat și la final au fost ridicați in slavi de Gigi Becali. „Pe mine nu ma intereseaza sa-i vand pe Coman și pe Man. I-aș mai ține și doi ani daca se…

- FCSB - Universitatea Craiova este duelul finalului de an in Liga 1. Cu un egal, oltenii raman pe locul 3 și pot ataca in forța partidele de la inceputul anului. 4.000 de suporteri și-a anunțat prezența la partida de pe „Arena Naționala”, anunța MEDIAFAX.Victor Pițurca și-a inceput aventura…

- FCSB și CS Universitatea Craiova se intalnesc duminica in derby-ul etapei a 22-a. Oltenii au pierdut 14 dintre cele 17 partide susținute contra roș-albaștrilor incepand din 2014, cand au promovat in Liga 1. Golaverajul e dezastruos: minus 21. Daca ar fi sa judecam dupa statistici, Craiova nici n-ar…

- Gigi Becali, 61 de ani, a inflamat meciul FCSB - CS Universitatea Craiova, care se va disputa duminica, in etapa a 22-a din Liga 1, dupa ce a anunțat ca a facut o oferta fabulosa pentru un jucator din lotul formației oltene.Mai precis, Gigi Becali a dezvaluit ca a oferit, printr-un intermediar, 5 milioane…

- Mihai Stoica (54 de ani), oficialul lui FCSB, a comentat afirmațiile finanțatorului Gigi Becali (61 de ani), care a anunțat ca va renunța la cel puțin 13 fotbaliști in perioada urmatoare. Ca de obicei, MM a incercat sa amelioreze efectul afirmațiilor tranșante ale patronului. „Nu va veni niciun atacant…

- Alexandru Ionița (24 de ani), mijlocașul lui CS Universitatea Craiova și dorit in trecut de FCSB, recunoaște ca și-a pierdut increderea in propriile forțe dupa ce a devenit rezerva la olteni. „Eu sunt foarte bine. Am inceput sa imi accept statutul, am inceput sa o iau de la 0 pentru ca mai jos de atat…

- Victor Pițurca, 64 de ani, tehnicianul celor de la CS Universitatea Craiova, nu ezita sa o „ințepe” pe FCSB nici in ziua derby-ului cu Dinamo. Antrenorul oltenilor a facut o serie de declarații explozive la adresa clubului lui Gigi Becali. FCSB și Dinamo se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30,…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat bucros de faptul ca rivala CFR Cluj a pierdut, cu 0-2, meciul cu Celtic Glasgow din Liga Europa. Lui ii pare rau ca ardelenii i-au invins pe scotieni in Liga Campionilor si si-au asigurat calificarea in Liga Europa.