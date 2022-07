FCSB l-a transferat pe internaționalul estonian Joonas Tamm. A evoluat ultima dată în cmapionatul din Ucraina FCSB a anunțat transferal fundasului estonian Joonas Tamm (30 de ani). Acesta a semnat un contract pe un an, cu optiune de prelungire pentru inca un an. Joonas Tamm a venit la FCSB liber de contract dupa ce a parasit in martie clubul ucrainian Vorskla Poltava. Tamm s-a alaturat marti lotului echipei lui Toni Petrea. „Bine ai venit, Joonas Tamm! FCSB anunta ca fundasul Joonas Tamm a devenit, incepand de luni, 11 iulie, jucatorul nostru. Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!”, precizeaza sursa citata. Internationalul estonian in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

