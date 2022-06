FCSB își betonează defensiva. Vicecampioana l-a transferat pe Joyskim Dawa FCSB a anuntat, miercuri, achizitionarea fundasului camerunez Joyskim Dawa (26 de ani), care a evoluat ultima oara la FC Botosani. „Bine ai venit, Joyskim Dawa! FCSB anunta transferul lui Joyskim Dawa, care a evoluat, in sezonul trecut, pentru Fotbal Club Botosani. Clubul nostru ii ureaza Bun Venit si sa aiba parte de cat mai multe succese in tricoul ros-albastru!„, a anuntat FCSB pe pagina oficiala de Facebook. Fundasul camerunez va purta tricoul cu numarul 5 si a ajuns deja la Baza Sportiva FCSB, din Berceni. Joyskim Aurelien Dawa Tchakonte s-a nascut la 9 aprilie 1996, in Colombes, Franta.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

