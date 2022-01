Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a facut egal in meciul cu FCSB in minutul 94, printr-un gol inscris de Iulian Cristea.Dan Petrescu l-a criticat pe Mike Cestor, care nu l-a marcat așa cum trebuie pe Cristea.”E clar ca eram mulțumit cu un egal la inceput, dar cand conduci cu 2-1 și 3-2... Nu-mi aduc aminte cand am fost egalat…

- FCSB a obținut in-extrmis un punct din derby-ul cu CFR Cluj. Iulian Cristea (27 de ani), fundașul central al roș-albaștrilor, a egalat in prelungiri și a adus un punct echipei lui Toni Petrea (3-3). Intervievat la finalul meciului, Iulian Cristea a explicat momentele ce au urmat golului inscris in poarta…

- In ultimele 24 de ore, 103 persoane au fost confirmate Covid-19 din județul Cluj dintr-un total numar de teste 2.064 din care 405 diagnostic grupe de risc, 244 teste efectuate la cerere și 1.415... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Farul - CFR Cluj 0-2. Gica Hagi, antrenorul gazdelor, a acuzat superficialitatea echipei sale in fața porții. „In fotbal conteaza rezultatul, felicit CFR-ul, joaca la rezultat. Ai mei au facut un meci foarte bun, dar e incredibil cate ocazii am ratat. Norocul și-l face omul insa. Eram in forma, dar…

- Municipiul Bucuresti se afla, joi, pe primul loc in topul negativ al judetelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu noul coronavirus. Judetele Arad si Braila ocupa locul II, iar pe locul al III-lea se afla Brasov si Cluj.

- Rectorul Universitații Babeș-Bolyai, Daniel David, a transmis clar ca deja fostul ministru al Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Florin Roman, nu este licențiat al UBB, așa cum apare in CV-ul sau.

- Noul ministru al digitalizarii, Florin-Claudiu Roman, deține in CV lucrarea „Teoria sistemelor informationale”, despre care susține ca a scris-o și a aparut la Editura Academiei Romane, in 2006. Volumul nu poate fi gasit nici la editura, nici la Biblioteca Naționala, iar ministrul susține ca nu l-a…

- Intrebat de ce PSD l-a numit pe Vasile Dancu la Aparare chiar și dupa criticile primite din partid de acesta pentru ca organizația PSD Cluj nu are rezultate bune, Marcel Ciolacu a declarat ca a fost decizia majoritara a social-democraților din Consiliul Politic.„Sunt ferm convins ca in perioada urmatoare…