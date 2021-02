Stiri pe aceeasi tema

- FC Argeș a invins Viitorul Constanța, scor 1-0, in runda #23 din Liga 1, iar trupa de la malul Marii traverseaza una dintre cele mai slabe perioade de la promovarea in Liga 1. Viitorul Constanța nu a mai caștigat o partida de pe 10 ianuarie, cand a invins Hermannstadt cu scorul de 2-1, iar fostul mare…

- Toni Petrea, 45 de ani, antrenorul lui FCSB, a tras concluziile dupa infrangerea cu Academica Clinceni, scor 0-1. Cronica meciului FCSB - Clinceni 0-1, AICI „Am facut o partida mai putin reusita, am suferit la capitolul agresivitate. Am abuzat de actiuni individuale. N-am reusit sa avem o dinamica mai…

- Raul Rusescu (32 de ani), Adrian Popa (32) și Florin Gardoș (32), fotbaliștii Academicii Clinceni, au oferit interviuri la finalul meciului caștigat de echipa lor cu FCSB, scor 1-0. Cronica meciului FCSB - Academica Clinceni Cei trei jucatori au contribuit decisiv la victoria impotriva fostei lor echipe,…

- Ilie Poenaru (44 de ani), antrenorul Academicii Clinceni, a comentat victoria obținuta pe „Arena Naționala”, scor 1-0 cu FCSB. Cronica meciului FCSB - Academica Clinceni „Zic eu ca baieții merita toate felicitarile, este victoria lor, și-au dorit-o foarte mult. ...

- FCSB s-a impus in meciul cu FC Voluntari, scor 2-1. Toni Petrea (45 de ani) a analizat toate momentele importante ale partidei de pe Arena Naționala. FCSB - FC Voluntari, totul AICI!Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1! „Am avut multe oportunitați, dar nu am profitat de ele, așa cum imi doream.…

- Eugen Neagoe (53 de ani) are mai multe nemulțumiri inaintea primului meci al Astrei din 2021, cel cu FCSB, de pe Arena Naționala. FCSB - Astra e liveTEXT AICI, astazi, de la ora 20:00 FCSB a avut condiții preferențiale de pregatire in aceasta iarna, un cantonament de 5 stele, in Antalya. Formația lui…

- Criza epidemiologica generata de noul virus a rapus multe vieți in Romania. O statistica recenta INS arata ca, in realitate, numarul deceselor a crescut exponențial in ultimele luni. Cifra alarmanta este cu atat mai tragica, cu cat se anunța o noua creștere. INS anunța luna octombrie cu record de decese…

- Partida FC Viitorul Constanta - FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, a fost amanata dupa aparitia a 15 cazuri de COVID-19 la gruparea sibiana, a anuntat, vineri, Ligia Profesionista de Fotbal. "Programat initial a se disputa duminica, 6 decembrie 2020, cu incepere de la ora 18:00, meciul…