Stiri pe aceeasi tema

- In zona Soaseaua Iancului, in apropierea stadionului Arena Naționala, intr-un grup de aproximativ 150 de suporteri mai multe persoane au aprins materiale pirotehnice. In momentul in care jandarmii au interceptat persoanele respective acestea au devenit violente, o persoana a lovit in zona…

- Trei suporteri au fost dusi la audieri la Sectia 9 de Politie, duminica seara, dupa ce au devenit violenti si au lovit un jandarm, in apropiere de Arena Nationala, acolo unde urmeaza sa aiba loc meciul F.C. FCSB si F.C. Dinamo 1948 Bucuresti.

- Trei suporteri au fost duși la secția de poliție, inainte de meciul FCSB-Dinamo Bucuresti, dupa ce au aprins materiale pirotehnice, unul dintre ei lovind un jandarm.In zona Soaseaua Iancului, in apropierea stadionului Arena Naționala, intr-un grup de aproximativ 150 de suporteri mai multe…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, duminica seara la Romania Tv, ca odata cu prezentarea pe care premierul Viorica Dancila o va face in bilanțul de șase luni in fruntea executivului, se va efectua și o analiza a actului de guvernare.

- Liderul WTA, Simona Halep, castigatoare la Roland Garros, a sosit, luni, la Bucuresti, ea fiind primita la Salonul Oficial de la Aeroportul Henri Coanda. Simona Halep a coborat din avion avand in brate o replica in miniatura a trofeului cucerit la Roland Garros, Cupa Suzanne Lenglen.

- CSU Craiova a castigat, duminica, pe Arena Nationala din Capitala, a 80-a editie a Cupa Romaniei, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 2-0 (1-0), echipa din liga a doua AFC Hermannstadt. Daca se tine cont de palmaresul fostei echipe Universitatea Craiova, acesta este al saptelea trofeu al Cupei…

- Dupa ani de stres, din cauza celor doua procese, cel de divorț cu Vincenzo Castellano și cel de recunoaștere a paternitații lui Alex Velea, Antonia poate sa treaca la un alt capitol al vieții sale.

- Danuț Lupu, scouter la Dinamo, a avut un mesaj dur catre fanii echipei, care nu vin la meciuri, și a vorbit și despre Adam Nemec și vanzarea echipei. "Mulți se dau dinamoviști la televizor, dar la meciuri vin 300-400 de fani. Ești dinamovist doar cand joaca pe Arena Naționala? Eu ma duc sa vad echipa,…