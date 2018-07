Stiri pe aceeasi tema

- Recordul lui Gnohere: primul strain care a inscris pentru ambele rivale in derby ! Francezul Eddy Harlem Gnohere a intrat in istoria derby-ului Steaua / FCSB – Dinamo. Atacantul cu origini ivoriene a devenit primul jucator strain care a marcat entru ambele formații. Recordul lui Gnohere. La Dinamo a…

- In cazul in care zborul tau a fost anulat sau are intarziere ai dreptul sa ceri compensațiile care sunt prevazute in Legislația Uniunii Europene. Suma nu este aceeași cu cea pe care o achiți pe biletul de avion, dar poți primi pana la 600 de euro. Este bine ca fiecare pasager sa-și cunoasca drepturile,…

- FCSB și Dinamo vor juca duminica, de la ora 21:00, in Derby de Romania. Meciul este in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV și liveTEXT pe GSP.RO. Dan Nistor, capitanul celor de la Dinamo, a vorbit despre meciul cu FCSB și a dezvaluit cum ii va motiva pe colegii inainte de duelul cu rivala…

- Deian Sorescu a impresionat la primele minute jucate in tricoul alb-roșu. Fotbalistul de 20 de ani a evoluat in ultima jumatate de ora a meciului cu FC Voluntari (2-1) și a inscris golul victoriei. Deja face primele victime in perspectiva Derby-ului de Romania de duminica. ...

- Dejan Sorescu a intrat in minutul 60 al meciului dintre Dinamo și FC Voluntari, scor 2-1, și a reușit sa marcheze golul decisiv. "Pe aceasta cale țin sa mulțumesc familiei ca este alaturi de mine. Nu m-am gandit ca o sa marchez. I-am spus lui Dan Nistor ca daca voi marca, voi dedica golul fiului sau.…

- In varsta de 26 de ani, Belahmeur, care are si nationalitate algeriana, a mai evoluat, printre altele, la Strasbourg si US Creteil, iar ultima data a jucat la US Avranches, in liga a treia franceza. Abdelhak Belahmeur este al doilea strain transferat de FC Voluntari in ultimele zile, dupa cel al fundasului…

- FC Voluntari- Concordia Chiajna va deschide runda a XIII-a din play-out-ul Ligii I. Partida va avea loc astazi de la ora 17:30 pe stadionul „Anghel Iordanescu” și se anunța a fi una capitala pentru echipa pregatita de Adrian Mutu. Aceștia nu-și permit luxul de a ceda vreun punct in acest derby ilfovean…

- La inceputul partidei dintre Juventus Bucuresti si Dinamo, in cadrul etapei cu numarul zece din play-out-ul Ligii 1 Betano, s-a tinut un moment de reculegere in memoria fostului mare jurnalist Cristian Topescu, care a incetat din viata marti, 15 mai, la varsta de 81 de ani. Momentul de reculegere…