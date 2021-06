FCSB, CSU Craiova și Sepsi vor afla ce adversare vor intalni in turul 2 preliminar al Conference League. Tragerea la sorți este programata miercuri, de la ora 14.30. Echipele participante au fost imparțite in doua urne, capii de serie și cele care nu sunt capi de serie. FCSB și CSU Craiova sunt cap de serie, in timp ce Sepsi se afla in cealalta urna. Turul 1 preliminar din Conference League se va desfașura pe 8 și 15 iulie. URNA CAPILOR DE SERIE FC Basel Sui 49.000 FC København Den 43.500 Viktoria Plzen Cze 33.500 AA Gent Bel 26.500 FK Astana Kaz 22.500 Feyenoord Ned 21.000 Qarabag FK Azb 21.000…