FCSB - CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE (ora 20:30) în PLAY OFF LIGA 1. Derby mut pe Arena Naţională FCSB CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PLAY OFF LIGA 1. Istvan Kovacs va arbitra meciul FCSB - CRAIOVA, ajutat de asistentii Vasile Marinescu și Valentin Avram. Arbitrul de rezerva va fi Antonie Andrei. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, duminica, de la ora 20:30, FCSB CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE. FCSB CRAIOVA LIVE STREAM VIDEO ONLINE PLAY OFF LIGA 1. Derby-ul FCSB - CRAIOVA va fi fara spectatori. Organizatorii așteptau aproximativ 25.000 de oameni pe stadion, dintre care 1.000 de olteni. In urma deciziei Guvernului Romaniei, conform careia se interzic adunarile a peste 1.000… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Hermannstadt: Novo – Voda, Dobrosavlevici, Luchin, Busu – Rimane (Romario Pires "71), Taira – Petrescu, Sintean (Jo Santos "46), Dimitriu – Yazalde (Debeljuh "64). Antrenor: Vasile Miriuta FCSB: A. Vlad – Cretu, A. Miron, Filip, Pantiru – Ov. Popescu, Morutan (Vina "76), Olaru – Ad. Popa (Man "46),…

- Etapa a 25-a din Liga 1 programeaza derby-ul fotbalului românesc, Dinamo și FCSB urmând sa se întâlneasca pe Arena Naționala, de la ora 20:00. Cele doua rivale se afla la mare distanța una de cealalta în clasament. "Câinii" sunt pe locul 9 și vor bifa înca…

- FCSB CLINCENI LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Iulian Dima va arbitra meciul FCSB - CLINCENI, ajutat de asistentii Valentin Dumitru și Tunyogi Ferencz. FCSB CLINCENI, meci contand pentru etapa a 24-a din Liga 1, se joaca, luni, de la ora 20:00, LIVE STREAM VIDEO ONLINE DIGISPORT TELEKOMSPORT. FCSB…

- CFR CLUJ - FCSB // Bogdan Vintila (47 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, l-a schimbat la pauza pe Marko Momcilovic (32 de ani, fundaș stanga) cu Darius Olaru (21 de ani, mijlocaș ofensiv), iar sistemul vicecampioanei Romaniei s-a transformat complet. Astfel, din 4-3-1-2, sistemul inițial, FCSB a trecut…

- FCSB a incheiat cantonamentul de iarna cu o victorie, scor 3-1, impotriva campioanei Coreei de Sud, Jeonbuk Hyundai Motors FC, potrivit news.ro.Florinel Coman, cu o ”dubla” in minutele 17 si 24 si Olimpiu Morutan (34) au inscris pentru ros-albastri, in timp ce Lars Veldwijk a redus din handicap…

- Florinel Coman, cu o "dubla" in minutele 17 si 24 si Olimpiu Morutan (34) au inscris pentru ros-albastri, in timp ce Lars Veldwijk a redus din handicap pentru asiatici in minutul 64. Bogdan Vintila a inceput partida cu urmatoarea formula de echipa: Balgradean - Cretu, Planic, Cristea, Pantiru - Nedelcu,…

- Formatia FCSB a castigat, scor 1-0, al doilea meci amical din Spania, disputat sambata, impotriva echipei Karlsruher SC potrivit news.ro.Singurul gol al partidei a fost reusit de Florinel Coman, in minutul 55. Tehnicianul Bogdan Vintila a inceput meciul cu urmatoarea formula de echipa:…

- FCSB joaca azi, de la ora 16:00, contra celor de la Karlsruher SC, ocupanta locului 15 din a doua liga germana. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO. liveTEXT de la 16:00 » FCSB - Karlsruher SC Echipa probabila FCSB: Balgradean - Crețu, Cristea, Planic, Panțiru - Moruțan, Nedelcu, Olaru - Fl. Tanase -…