FCSB aprinde lupta pentru …locul 2 FCSB este din ce in ce mai aproape de caștigarea titlului de campioana a Superligii, dar asta o știam, deja, așa ca victoria de duminica, in fața singurei contracandidate, CSU Craiova, a venit, oarecum, ca o confirmare a acestui fapt. „Roș-albaștrii” au trecut cu 2-0, pe Arena Naționala, marindu-și avantajul in clasament la 10 puncte. […] The post FCSB aprinde lupta pentru …locul 2 first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

