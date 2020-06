Stiri pe aceeasi tema

- "Astazi mama face 79 de ani. Si dupa ce am roit cu toti pe langa ea cu “la multi ani” a inceput sa ne spuna de ce anume isi aminteste mereu de ziua ei... Cum a venit de la scoala, pe 7 iunie, cand implinea 9 ani, si a gasit in casa niste barbati straini, imbracati in costume, care il asteptau pe…

- Situatia economica va depinde, in principal, de evolutiile in planul sanatatii publice si de succesiunea acestora, a declarat Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, in cadrul celei de 43-a reuniuni a Clubului Guvernatorilor din Zona Marii Negre, Balcani si Asia Centrala. Acesta precizeaza ca, pe termen…

- Andreea Esca era reporter acum aproape 20 de ani, cand Gica Hagi s-a retras din fotbal. "Gala Hagi" a avut loc pe fostul stadion "National", ex-"23 August", pe locul caruia s-a construit Arena Nationala, la data de 24 aprilie 2001. Ion Tiriac, mesaj pentru Gica Hagi. Ce a spus cel mai bogat…

- E drept, jucatorii au și varianta on-line, dar problema este legata de lipsa evenimentelor. La nivel european, in perioada pandemiei s-a jucat doar in Belarus, iar Bundesliga a fost reluata abia saptamana trecuta. Sorin Constantinescu, consilier al Guvernului Romaniei in domeniul jocurilor de noroc,…

- Pavel Bartoș a stat doua luni in izolare, alaturi de familia și, la fel ca și in cazul altor vedete, și el a fost afectat financiar. Actorul nu a dezvaluit ce suma de bani a pierdut, insa a recunoscut ca a existat o gaura in buget.„O gaura in buget a creat tuturor artiștilor din Romania - s-au anulat…

- Prim-vicepresedintele executiv al Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Dragos Raducan, a declarat pentru News.ro ca, daca nu mai intervine vreo modificare legata de restrictii, atunci la data de 1 iunie vor veni primii turisti pe litoral din acest sezon. El spera ca pana atunci sa…

- "Realitatea imi da INCA o data dreptate, dar nu am nicio satisfactie - Romania este cu un picior in groapa‼️ Moody"s a treia agentie de rating de prestigiu inrautateste perspectiva de rating la negativ – asta inseamna ca investitorii vor percepe Romania ca o tara mult mai riscanta si astfel ne vom imprumuta…

- Fost ministru al economiei, Varujan Vosganian (ALDE) a transmis sambata ca din calculele sale reiese o scadere a PIB-ului Romaniei cu 2% din cauza coronacrizei și ca efectele economice ar putea sa fie și mai severe in funcție de cat de mult se vor prelungi actualele restricții pentru firme și cetațeni.„Aceasta…