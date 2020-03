Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a pierdut definitiv procesul cu atacantul Lukasz Gikiewicz (32 de ani). FIFA, prin Camera de Soluționare de Litigiilor, a decis ca polonezul pe care Gigi Becali l-a forțat sa plece de la echipa dupa doar trei meciuri sa primeasca 94.000 de euro. Din informațiile GSP.RO, FIFA a decis ca FCSB i-a…

- Olimpiu Moruțan (20 de ani) e unul dintre jucatorii de la FCSB ale carui evoluții au lasat de dorit in 2020. „Oli”, unul dintre favoriții lui Gigi Becali, e mai mult rezerva in echipa lui Bogdan Vintila și nu reușește sa faca pasul spre primul „11” și echipa naționala. Aflat in studioul GSP Live, Valeriu…

- Cristi Balgradean (31 de ani) pleaca gratis de la FCSB, la vara, semnand deja un acord cu rivala CFR Cluj, valabil din sezonul viitor. La aflarea veștii, Gigi Becali a insinuat ca gafa comisa de Balgradean la golul de 2-2 in meciul cu Botoșani ar putea fi intenționata. Emil Gradinescu, comentator sportiv…

- FCSB a facut egal cu FC Botoșani, 2-2, in prima etapa din play-off, și se indeparteaza de lupta la titlu. Ar fi al 5-lea an la rand in care echipa roș-albastra nu caștiga campionatul. Gigi Becali, patronul FCSB, a fost extrem de nervos dupa egalul echipei sale, 2-2 cu FC Botoșani. Intr-o intervenție…

- Narcis Raducan, fostul director sportiv al celor de la FCSB, a vorbit, la GSP Live, despre remiza roș-albaștrilor cu FC Botoșani, scor 2-2. „Vintila a dat o nota pozitiva dupa majoritatea meciurilor. Daca nu depașești o anumita granița, nu e rau. Dar cand joci pentru titlu, nu e de ajuns! Avem exemplul…

- Gigi Becali a dezvaluit mesajul pe care i l-a trimis lui Valeriu Iftime, dupa criticile patronului de la FC Botoșani. Valeriu Iftime l-a criticat dur pe Gigi Becali pentru modul in care il trateaza pe Olimpiu Moruțan. Intr-un interviu exclusiv acordat Gazetei Sporturilor, patronul moldovenilor a declarat,…

