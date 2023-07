Stiri pe aceeasi tema

Tenismanul argentinian Francisco Cerundolo, numarul 19 mondial, a castigat turneul ATP de la Eastbourne (Anglia), in finala caruia l-a invins sambata cu 6-4, 1-6, 6-4 pe americanul Tommy Paul, favoritul numarul doi.

Nationala feminina de tineret U19 a invins, sambata, cu scorul de 33-21, echipa Serbiei, in al doilea meci de la Trofeul Carpati NIRO U19.

Ciclistul britanic Adam Yates (UAE Team Emirates) este primul purtator al tricoului galben in Turul Frantei 2023, dupa ce a reusit sa se impuna in etapa de debut, desfasurata sambata la Bilbao, in Tara Bascilor.

Ciclistul britanic Mark Cavendish, component al echipei Astana, care a sarbatorit implinirea a 38 de ani duminica, in Turul Italiei, se va retrage din activitate la finalul acestui sezon. Conform presei din Italia, Cavendish urmeaza sa sustina o conferinta de presa luni, cand este zi de repaus in Giro,…

Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a fost invinsa de Coreea de Sud cu scorul de 5-2 (1-1, 2-0, 2-1), marti, pe Motorpoint Arena din Nottingham, la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A.

Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa fara drept de apel de echipa Austriei, cu scorul de 35-30 (19-17), miercuri, in Sala Dinamo din Bucuresti, in penultimul meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2024.Romania a ratat sansa de a-si asigura calificarea…

Pentru prima data de la construirea ei, Sala Palatului din București a fost umpluta pana la refuz cu ocazia unui concert susținut de 65 de preoți, diaconi și psalți, toți componenți cu Grupului Psaltic "TRONOS" al Patriarhiei Romane, inființat și dirijat de catre arhidiaconul Mihail Buca, protopsaltul…

Nationala feminina de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu Slovenia, 1-1 (0-1), vineri, la Kranj, intr-un meci amical.Gazdele au deschis scorul prin Ana Milovic (42), in timp ce pentru tricolore a inscris Ana Vladulescu (90+3), potrivit site-ului FRF.