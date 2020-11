Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul, aflata in revenire de forma (2 victorii și 3 egaluri in ultimele 5 etape) este serios afectata de coronavirus, avand cinci jucatori cu teste pozitive. Clubul patronat de Gica Hagi a anunțat pe site-ul oficial ca luni a efectuat o noua runda de teste pentru COVID-19, iar dintre rezultatele…

- Meciul FC Viitorul FC Arges, din etapa a opta, s a incheiat la egalitate, 2 2. Echipa gazda s a confruntat cu mai multe probleme de efectiv. In etapa viitoare, formatia de pe litoral va evolua in deplasare cu Politehnica Iasi.Prima intalnire dintre FC Viitorul si FC Arges in Liga 1, disputata duminica…

- Egalul cu FC Argeș, scor 2-2, e primul meci in care Viitorul folosește 7 straini intr-un meci de Liga 1: 5 au fost titulari, 2 au intrat pe parcurs. Viitorul continua startul ezitant de sezon. Deși parea ca-și revine, echipa antrenata de Ruben de la Barrera a egalat abia in prelungiri, 2-2 cu nou-promovata…

- FC Viitorul a remizat la Ovidiu, 1 1, cu CFR Cluj, campioana Romaniei. Echipa de pe litoral a deschis scorul, in minutul 7, prin Luckassen, si a condus la pauza. FC Viitorul are 22 de convocati la actiunile loturilor reprezentative. FC Viitorul a bifat al doilea meci consecutiv fara infrangere in Liga…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Ruben de la Barrera, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Astra Giurgiu, scor 4-1, ca rezultatul este consecinta jocului, informeaza News.ro.“Cu siguranta o seara mare, am marcat multe goluri. Am vazut cam ce incercam sa jucam. Rezultatul este consecinta…

- Viitorul și CS U Craiova se intalnesc in ultimul meci al rundei a 3-a. Craiova vine dupa o victorie lejera impotriva Astrei Giurgiu, 2-0, in timp ce trupa lui Ruben de la Barrera a pierdut etapa trecuta la scor de neprezentare, cu FCSB, scor 0-3. Jurnalistul GSP.RO Remus Dinu și fostul șef al centrului…

- Doi dintre fotbalistii echipei FC Viitorul , Valentin Cojocaru si Cosmin Matei, au prefatat sambata seara confruntarea cu Universitatea Craiova. Cei doi au spus la unison ca echipa este pregatita si ca isi doreste sa bifeze primul succes din noul sezon, chiar daca adversarul este unul de calibru. „Va…

- Antrenorul formatiei FC Viitorul , Ruben de la Barrera, s-a aratat foarte optimist in privinta confruntarii cu Universitatea Craiova. Disputa care „inchide“ etapa a 3-a din Liga 1 este programata luni, 14 septembrie, de la ora 21.00, la Ovidiu – Constanta. „Sunt multumit de modul cum ne antrenam si…