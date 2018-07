Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017 al Ligii 1, sustine astazi meciul din mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, de la ora 18.00, echipa luxemburgheza Racing FC Union. Misiunea formatiei constantene este una facila, in conditiile…

- In partida castigata in Luxemburg cu Racing FC Union, scor 2-0, in prima mansa din turul 1 al Europa League, FC Viitorul a bifat noi recorduri. La doar 16 ani si 1 luna, Alexi Pitu a devenit cel mai tanar jucator roman care debuteaza in cupele europene, depasind recordul deținut de Marius Niculae, care,…

- FC Viitorul a debutat cu dreptul in sezonul 2018 2019 al Europa League, castigand cu 2 0 meciul din deplasare cu echipa luxemburgheza Racing FC Union, contand pentru prima mansa a turului intai preliminar al intrecerii. Golurile oaspetilor au fost marcate de Dragus 23, cu o executie acrobatica de la…

- RACING UNION LUXEMBURG - VIITORUL LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: FC Viitorul incepe joi cea de-a treia campanie europeana. In prima mansa din turul 1 al Europa League, FC Viitorul, locul 4 in ultima ediție de campionat din Liga 1, va intalni, in deplasare, castigatoarea Cupei Luxemburgului, Racing…

- Astazi, de la ora 21.00 (ora Romaniei), FC Viitorul intalneste, in deplasare, pe Racing FC Union (Luxemburg), intr-o partida contand pentru prima manșa a turului 1 al Europa League. Constanțenii au efectuat, marti, un ultim antrenament la București, iar ieri dimineața, au plecat spre Luxemburg. Partida,…

- Fosta campioana a Romaniei FC Viitorul si a aflat astazi adversara din turul intai al preliminariilor Europa League, sezonul 2018 2019.Jucatorii lui Gica Hagi se vor duela cu echipa Racing FC Union Luxembourg.Turul dublei manse se va disputa in Luxemburg, pe 12 iulie, in vreme ce returul se va juca…

- FC Viitorul, campioana Ligii 1 din sezonul 2016 2017, se afla la startul pregatirii pentru stagiunea 2018 2019 a intrecerilor interne si a Europa League. Formatia lui Gica Hagi a anuntat mai multe transferuri. FC Viitorul s a reunit dupa aproximativ trei saptamani de vacanta, iar in aceasta perioada…

- Echipa de fotbal FC Viitorul se va reuni miercuri 13 iunie pentru a demara pregatirea noului sezon, dupa aproximativ trei saptamani de vacanta, potrivit site-ului oficial al clubului. Constantenii vor efectua a doua zi vizita medicala, iar pana la 20 iunie pregatirea va avea loc la baza…