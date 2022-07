FC U Craiova 1948 a anuntat, vineri, ca l-a achiziționat pe fotbalistul Ricardo Grigore. ‘Ricardo Grigore e achizitia noastra cu numarul 5 din aceasta perioada de mercato!”, a precizat gruparea olteana pe Facebook. Grigore a semnat un contract pe trei ani. Fundasul central roman, in varsta de 23 ani, a evoluat ultima data pentru Dinamo si a bifat, in ultimul sezon, 22 partide in toate competitiile. The post FC U Craiova 1948 l-a transferat pe Ricardo Grigore: „E achizitia noastra cu numarul 5 din aceasta perioada de mercato” appeared first on Puterea.ro .