Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis, miercuri, sanctiuni pentru FC Rapid si U Craiova 1948, ca urmare a incidentelor de la meciuri din etapa a treia a Superligii.

Deciziile sunt urmatoarele:

FC Rapid 1923 vs. AFC Botosani – Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.a si c din RD, raportat la art. 83.2.b din RD, se sanctioneaza clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportiva de 5.000 lei, conform news.ro

U Craiova 1948 vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente - In temeiul art. 82.1 si 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sanctioneaza clubul U Craiova…