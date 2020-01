Stiri pe aceeasi tema

- La debutul saptamanii viitoare, dupa meciul dintre FC Petrolul Ploiești și Metaloglobus București, de pe arena Ilie Oana (luni, 2 decembrie 2019, cu start de la ora 18.00), unul dintre componenții lotului lui Flavius Stoican, internaționalul de juniori „U 18” Ianis Stoica, va lua drumul Centrului Național…

- Daca ultimul meci pe care il va disputa in acest an, la inceputul lunii urmatoare, la Arad, cu UTA, o sa fie cu siguranța, la momentul respectiv, primul derbi al returului, pentru FC Petrolul Ploiești ultimul de același gen din turul campionatului Ligii a II-a va fi acela care va debuta peste puțin…

- Formatia ASU Politehnica Timisoara a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Sportul Snagov, in etapa a XVIII-a a Ligii a II-a, relateaza News.ro.Citește și: FCSB a pierdut meciul amical impotriva Chindiei Targoviște, scor 3-6 Golurile au fost marcate de Ignea (42)…

- Petrolul a castigat cu 3-1 meciul de pe teren propriu cu Viitorul Pandurii Targu Jiu, in deschiderea etapei a 17-a a Ligii 2, a doua intermediara din acest sezon. ”Lupii” au fost condusi pe ”Ilie Oana”, insa au intors scorul in ultimul sfert de ora al reprizei secunde. In partea secunda nu…

- Petrolul Ploiesti a urcat pe podiumul Ligii a II-a de fotbal dupa ce a invins-o pe ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu cu scorul de 3-1, marti seara, pe Stadionul ''Ilie Oana'', intr-un prim meci din etapa a 17-a.

- Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a XVI-a a Ligii a II-a, potrivit news.ro:Farul Constanta – Pandurii Targu Jiu 5-0 Concordia Chiajna – Sportul Snagov 2-0 Citește și: Mugur Isarescu, lovitura la temelia discursurilor lui Orban și Iohannis: Economia…

- Formatia Turris-Oltul Turnu Magurele a remizat, vineri, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa Ripensia Timisoara, in primul meci al etapei a XVI-a a Ligii a II-a, in care a condus cu 2-0 si oaspetii au avut apoi 3-2, anunța news.ro.Citește și: Sorina Matei a EXPLODAT pe tema deficitelor anunțate…

- Petroliștii au avut liber in weekend, dupa amanarea meciului cu Turris-Oltul Tr. Magurele, acesta fiind, practic, ultimul moment de respiro pentru elevii lui Flavius Stoican inaintea unui final de an extrem de aglomerat. Urmeaza, pana pe 7 decembrie, zece meciuri in campionat și Cupa Romaniei, așa incat,…