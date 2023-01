Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica incepe cu dreptul la gruparea argeșeana. CS Mioveni s-a impus cu scorul de 1-0 in fața celor de la Petrolul Ploiești, in etapa cu numarul 22 din Liga 1, dupa un gol marcat de Bogdan Rusu, cu un șut puternic din interiorul careului. In tur, scorul a fost egal, 0-0. In minutul 40 al partidei,…

- Fara gol la FCSB in 13 meciuri, atacantul Bogdan Rusu (32 de ani) a revenit la CS Mioveni, dupa ce a fost dat afara de Gigi Becali. Revenit in aceasta perioada de transferuri la CS Mioveni, club care in vara l-a vandut la FCSB, Bogdan Rusu a adus victoria in meciul cu Petrolul, 1-0, spre bucuria conducerii.…

- CS Mioveni a caștigat primul meci din acest sezon de campionat pe teren propriu (1-0 cu Petrolul Ploiești), iar tehnicianul Nicolae Dica a vorbit despre cum a aratat jocul dar și despre meciul bun facut de marcatorul Bogdan Rusu.

- CS Mioveni a invins-o pe Petrolul Ploiesti cu scorul de 1-0 (1-0), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 22-a a Superligii de fotbal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ședința tensionata vineri, la sediul central al PNL, dupa eșecul aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Nicolae Ciuca a schimbat subiectul atunci cand un lider local a cerut demisia ministrului Bogdan Aurescu, „nu este liberal și nici nu a venit la ședința BPN pentru a oferi explicații despre eșecul…

- Lionel Messi (35 de ani), capitanul naționalei Argentinei, a bifat primul gol in fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial, al 9-lea in total, in victoria cu Australia, scor 2-1. Fotbalistul lui PSG a atins aceasta borna chiar in meciul cu numarul 1.000 al carierei (778 pentru Barcelona, 53 pentru…

- Miercuri, 23 noiembrie 2022, potrivit www.fcpetrolul.ro, de la ora 13.00, cu un ceas mai tarziu decat ceea ce se stabilise inițial, Sepsi o va intalni pe FC Petrolul Ploiești. De data aceasta intr-un meci amical și pe terenul al doilea al complexului sportiv inaugurat nu cu multa vreme in urma in reședința…

- Selectionerul Ecuadorului, Gustavo Alfaro, a savurat victoria echipei sale in meciul inaugural al Cupei Mondiale de fotbal 2022, sublinind ca "este motivant sa invingi echipa gazda", dupa 2-0 cu echipa Qatarului, duminica seara, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, in Grupa A a competitiei, informeaza AFP,…