FC Farul, rezultat de egalitate cu Viitorul II

- FC Farul Constanta a incheiat cu bine cantonamentul de la Bucuresti. Elevii lui Ianis Zicu au avut doua zile libere, iar de astazi au revenit la antrenamente pentru a pune la punct toate detaliile importante inaintea meciului din optimile de finala ale Cupei Romaniei cu Chindia Targoviste. Chiar daca…

- Dupa Academica Clinceni, Chindia Targoviste este al doilea adversar din Liga 1 pe care FC Farul il intalneste in Cupa Romaniei, in faze consecutive. Meciul Farul Chindia se joaca in optimile competitiei, la Constanta, pe 10 februarie. "Marinariildquo; au atins din nou optimile Cupei Romaniei dupa o…

- 7 FC Farul a sustinut pana acum in pregatirea de iarna doua partide de verificare. "Marinarii" au inscris in aceste partide 14 goluri, fara a primi vreunul. Ultimul adversar din seria confruntarilor test este FC Viitorul II.FC Farul Constanta sustine sambata, 23 ianuarie, de la ora 12.00, al doilea…

- Antrenorul echipei de fotbal Farul Constanta, Ianis Zicu, a declarat, marti, ca este optimist in ceea ce priveste partida cu Chindia Targoviste din optimile de finala ale Cupei Romaniei, precizand ca formatia sa are "o sansa buna" de a intra intre cele mai bune opt grupari ale acestei competitii.…

- FC Farul a invins Academica Clinceni in 16 imile de finala ale Cupei Romaniei. Aflata pe locul 5 in prima liga, Academica venea dupa patru victorii consecutive in campionat, iar in ultimele noua partide primise gol doar de la FCSB. Oaspetii au avut in teren mai multi jucatori cu numeroase prezente in…

- Formatia Petrolul Ploiesti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, invingand, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Ceahlaul Piatra Neamt, in 16-imile competitiei. Gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Curpan, in minutul 15, potrivit news.ro. Citește…

- FC Farul Constanta a pierdut meciul cu Rapid din etapa a 12 a a Ligii a 2 a. Ianis Zicu a precizat ca jocul "marinarilor" a suferit la capitolul posesie, insa, chiar si asa, puteau obtine un egal sau chiar victoria. Antrenorul FC Farul a punctat ca, in iarna, va trage linie si va lua o hotarare in ce…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti va intalni formatia FC Viitorul in saisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei, conform tragerii la sorti care a avut loc, luni, la sediul Federatiei Romane de Fotbal. Alte partide intre echipe din Liga I sunt CSM Poli Iasi - CFR Cluj, Chindia Targoviste…