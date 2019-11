Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei meciuri fara infrangere, Farul a pierdut la Buzau. In al doilea minut de prelungire al primei reprize, gazdele au primit destul de ușor o lovitura libera, au marcat, iar constanțenii au luat foc. Speranțele de a scoate un rezultat bun s-au naruit dupa ce Ionuț Ursu a primit doua cartonașe…

- FC Farul a sustinut astazi meciul din etapa a 15 a a Ligii a 2 a, in deplasare cu Gloria Buzau, iar partida le a revenit gazdelor, scor 2 0 1 0 .Ambele reusite au purtat semnatura lui Huiban, in minutele 45 1 si 83.FC Farul antrenor, Ianis Zicu a jucat cu: Mutiu cpt. Cana, V. Lica, I. Ursu, D. Panait…

- FC Farul se pregateste de un nou meci „de foc” in Liga a II-a. Echipa antrenata de Ianis Zicu va primi, sambata, vizita celor de la CS Mioveni, formatie aflata pe primul loc in clasament. In ultima partida disputata, FC Farul a remizat la Pitesti cu FC Arges, scor 2-2, dupa ce „marinarii” au condus…

- FC Farul si Universitatea Cluj se intalnesc miercuri, 16 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta, in etapa a 12 a a Ligii a 2 a si intr un meci de traditie al fotbalului romanesc.In clasament, FC Farul se afla pe locul zece, cu 15 puncte, in vreme ce formatia clujeana…

- Ianis Zicu, antrenorul FC Farul, a operat prima schimbare de jucatori in jocul cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa a sasea a Ligii a 2 a, de timpuriu, inca din minutul 31. A iesit Baudouin Kanda si a intrat Patrick Petre, care a debutat cu acest prilej in echipa constanteana. Dupa meci, Zicu…

- FC Farul sustine duminica, 1 septembrie, de la ora 18.00, partida din etapa a cincea a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Turris Oltul Turnu Magurele.In clasament, Turris Oltul se afla pe locul doi, cu 12 puncte, la egalitate cu liderul Gloria Buzau, in vreme ce echipa de pe litoral ocupa pozitia a…

- FC Farul a remizat la Constanta cu Petrolul Ploiesti, scor 0 0, in etapa a patra a Ligii a 2 a, iar Ianis Zicu, antrenorul "marinarilorldquo;, a remarcat ca, impotriva unui adversar puternic, elevii sai au jucat altceva fata de repriza a doua de la Chiajna."A fost o partida echilibrata, in afara de…

- FC Farul a obtinut prima victorie din editia 2019 2020 a Ligii a 2 a, invingand pe teren propriu, cu 1 0, Dunarea Calarasi, formatie care, in sezonul trecut, a jucat in Liga 1. Succesul a fost totodata primul din cariera de antrenor, la seniori, al lui Ianis Zicu, cel care, inainte de Farul, pregatise…