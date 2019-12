Stiri pe aceeasi tema

- FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 20 a a Ligii a 2 a prima a returului , intalnind pe teren propriu, intr o confruntare de traditie a fotbalului romanesc, Rapid Bucuresti.Partida le a revenit clar marinarilor, scor 3 1 3 1 .Golurile au fost marcate de Cruceru 5 , Antoche 24 , V.…

- Arad. Chiar daca mai are de jucat un meci din tur, UTA e deja lidera de toamna, dupa victoria contra celor de la Farul Constanța. Partida de marți, cu Concordia Chiajna, este un bonus pentru elevii lui Laszlo Balint, iar in cazul unei noi izbanzi, s-ar distanța și mai mult in varful ierarhiei.…

- FC Farul Constanta a disputat astazi meciul din etapa a 17 a a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Metaloglobus Bucuresti. Partida le a revenit gazdelor cu 1 0, unicul gol al partidei venind in urma unui autogol al lui Viorel Lica, in minutul 14. FC Farul antrenor, Ianis Zicu a jucat cu: Mutiu cpt.…

- FC Farul sustine un nou meci important in Liga a-II-a. Echipa antrenata de Ianis Zicu joaca, astazi, in deplasare, de la ora 14.00, in compania celor de la Metaloglobus Bucuresti, formatie aflata pe locul 6 in clasament. Constantenii vin dupa victoria la pas in fata Pandurilor Targu Jiu, scor 5-0, si…

- FC Farul a avut parte de un meci usor, sambata, pe teren propriu, in compania Pandurilor Targu Jiu. Echipa antrenata de Ianis Zicu a rezolvat soarta partidei in primele 45 de minute, perioada in care a inscris cinci goluri si nu a primit niciunul. Golurile formatiei de la malul marii au fost marcate…

- Etapa a 15 a a Ligii 1 la fotbal a fost deschisa, in aceasta seara, de partida FC Viitorul Chindia Targoviste.Victoria le a apartinut gazdelor, scor 3 0 G. Ganea 7, Boboc 26, L. Munteanu 90 3 . Ultimul gol cu un sut frumos, de la marginea careului mare i a apartinut pustiului de 17 ani Louis Munteanu,…

- FC Farul si Universitatea Cluj se intalnesc miercuri, 16 octombrie, de la ora 15.00, pe stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta, in etapa a 12 a a Ligii a 2 a si intr un meci de traditie al fotbalului romanesc.In clasament, FC Farul se afla pe locul zece, cu 15 puncte, in vreme ce formatia clujeana…

- Echipa de fotbal FC Farul Constanta sustine duminica, 8 septembrie, pe teren propriu, de la ora 13.30, meciul din etapa a sasea a Ligii a 2 a, duelandu se pe stadionul Gheorghe Hagi din Constanta cu AFK Csikszereda Miercurea Ciuc. In clasament, FC Farul ocupa locul 14, cu 5 puncte, in vreme ce echipa…