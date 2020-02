FC Farul, meci cu Petrolul. Marinarii“, increzatori: Daniel Toma - Mergem la Ploiesti cu gandul la victorie“

Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Duminica, 23 februarie, in sala de șah din incinta Salii Polivalente din Reșița s-au desfașurat intrecerile returului Cupei „Municipiilor Carașene”, ediția 2020. Dupa ce in tur reșițenii luasera un avans consistent (5 puncte), era așteptata replica celor din Caransebeș, insa primele trei rotații…

- FC Farul a deschis cu o victorie clara seria meciurilor oficiale din 2020 din Liga a 2 a, invingand astazi la Constanta Concordia Chiajna, in etapa a 22 a a campionatului.Gazdele s au impus cu 3 1 2 0 , toate golurile marinarilor fiind marcate de Antonio Cruceru 7, 14 ambele din penalty si 58 . Pentru…

- Aflata pe locul noua in clasament, cu 29 de puncte, FC Farul debuteaza in 2020, in Liga a 2 a, sambata, 22 februarie, de la ora 11.00, contra Concordiei Chiajna, a 16 a clasata, cu 21 de puncte.Fundasul dreapta al "marinarilorldquo;, Alexandru Nicola, spera si in acest meci la un ajutor solid din partea…

- FC Farul a castigat amicalul disputat in cantonamentul din Antalya cu formatia daneza din Liga a 4-a Glostrup FK. Echipa antrenata de Ianis Zicu s-a impus cu scorul de 3-0, golurile fiind inscrise de Gherghiceanu, Hordouan si Ursu. Dupa ultimul amical disputat, FC Farul va reveni la Constanta, unde…

- Aflata de luni pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, Simona Halep, 28 de ani, debuteaza in noul an in turneul de la Adelaide (Australia).La competiția programata intre 13 și 19 ianuarie, Simona Halep va juca direct in turul doi cu invingatoarea din partida dintre Ajla Tomljanovici…

- Campionatul de juniori al Ligii a 4 a de fotbal a judetului Constanta este condus autoritar de CS Navodari, care a castigat toate cele 19 meciuri disputate in prima parte a sezonului 2019 2020.Antrenata de Florin Adam, echipa din Navodari juniori A1 e singura cu punctaj maxim din intrecere, avand un…

- FC Farul a inceput perfect returul Ligii a 2 a, editia 2019 2020, cu o victorie clara impotriva Rapidului, 3 1 3 1 , succes care ii mentine pe "marinarildquo; neinvinsi la Constanta in acest sezon In noua partide sustinute pana acum pe litoral, Farul a inregistrat opt victorii si un egal, golaveraj…

- FC Farul si Rapid Bucuresti se intalnesc sambata, 30 noiembrie, de la ora 13.00, la Constanta, in etapa a 20 a a Ligii a 2 a prima din retur .Farul e pe locul zece, cu 25 de puncte, in vreme ce Rapid se afla pe pozitia a treia, cu 32 de puncte.Va fi o partida frumoasa, interesanta. Intalnim o echipa…