- Directia de Sanatate Publica Iasi a declansat o ancheta epidemiologica in localitatea Targu Frumos, dupa ce preotul si dascalul unei biserici pe rit vechi au fost confirmati cu coronavirus, dupa ce, saptamana trecuta, cei doi au mers cu molifta la casele credinciosilor, anunța news.ro.Preotul…

- Dinamo a publicat azi datele contabile, așa cum au procedat și celelalte cluburi din prima liga. Numerele afișate pe site-ul clubului traduc gestiunea dezastruoasa din club. Societatea consuma bani mai mulți decat incaseaza și nici rezultatele sportive nu justifica paguba. Pentru anul 2019, diferența…

- Clubul de fotbal FC Dinamo a anuntat, marti, pe site-ul sau oficial, ca pe anul financiar 2019 a inregistrat pierderi in valoare de 9.010.465 de lei (1.864.478 euro la cursul zilei), dupa ce in 2018 obtinuse profit 155.772 de lei (32.232 euro).Conform datelor financiare prezentate in conformitate cu…

- Doua noi spitale vor fi construite de urgenta la Istanbul pentru a face fata epidemiei de coronavirus care se extinde rapid in tara, a anuntat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP potrivit Agerpres. ''Le vom finaliza rapid, in mai putin de 45 de zile, si le vom pune la dispozitia…

- Un oficial britanic a declarat ca 40 de milioane de oameni ar trebui sa fie bolnavi pentru a crea imunitate, potrivit Financial Times. 798 de persoane din Marea Britanie au fost testate pozitiv de coronavirus, iar alte 11 au murit, potrivit Mediafax.Consilierul britanic pentru Stiinta a pornit…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a comentat, al TVR, criza politica declanșata iar dupa ce Florin Cițu a renunțat la mandatul de premier propus de președintele Klaus Iohannis."PSD și-a dat jos 2 guverne, PNL si-a depus de 2 ori mandatul. Cine și ce sa mai ințeleaga? Gestul PNL m-a surprins…

- Peluza Nord anunta o atmosfera incendiara la derby-ul Dinamo - FCSB, chiar daca nu va veni cu steaguri. DINAMO FCSB BILETE. Cat costa si de unde cumperi tichete la derby-ul Dinamo - FCSB "Așa cum am repetat incepand cu 2015, Peluza Nord va respecta alegerea fiecarui membru al peluzei…