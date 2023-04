FC Braşov, succes cu 3-0 la Timişoara In etapa a 5-a a play-out-ului Ligii a 2-a de fotbal, FC Brasov a invins, astazi, la Timisoara, pe Ripensia, scor 3-0. Stegarii au deschis scorul in minutul 13, prin Dan Spataru, care a reluat din voleu, din careul mic. S-a facut 2-0 in minutul 40. Sorsa a inscris dupa ce a ramas cu poarta goala dupa o greseala a defensivei adverse. In prelungirile primei reprize, Angelov a scapat singur cu portarul, l-a lobat pe acesta, mingea a lovit transversala, dupa care a cazut pe linia porții. Acelasi Angelov si-a luat revansa in minutul 72, cu un sut din cațiva metri, pe langa portarul advers. In debutul… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

