FC Botoșani – Rapid 0-2 | Giuleștenii, fără gol primit în șase etape (Video) Rapid a obținut a treia victorie consecutiva in Liga I. Nou-promovata a invins-o și pe FC Botoșani și ramane pe locul secund in clasament. Giuleștenii au invins-o pe FC Botoșani, cu 2-0, duminica seara, in deplasare, intr-un meci din cadrul etapei a șasea. In minutul 6 Mateus Barbosa a executat un corner, Racovițan a reluat cu capul, dar portarul oaspeților a respins. Cea mai mare ocazie a primei reprize a avut loc in minutul 31 Ongenda i-a pasat lui Roman, acesta a trimis pe poarta, dar Moldovan a avut o parada de zile mari. La trei minute de la reluare, Roman l-a incercat pe Moldovan, cu un… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

