Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 3-5 august 2020, selecționerul reprezentativei Under 21 a Romaniei, Adrian Mutu, a decis sa organizeze un stagiu de pregatire la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, unde e programat și un meci amical cu Farul Constanța. Reunirea va avea loc la Mogoșoaia, luni, 3 august, unde cei…

- ​Din cauza epidemiei de Covid-19 din Liga 1, LPF cauta solutii pentru încheierea campionatului. Tot mai multe echipe din România sunt de acord sa se opreasca sezonul dupa ce numarul cazurilor de infectati cu noul coronavirus din campionatul României a explodat.Dinamo si CFR Cluj…

- Eric de Oliveira este fotbalistul strain cu cele mai multe goluri marcate in istoria Ligii 1, 65. El joaca in prezent la FC Voluntari, dupa ce a mai evoluat la Gaz Metan, Pandurii sau Viitorul. Brazilianul si-a deschis o cafenea in Medias si a adus-o pe sora lui in țara, sa se ocupe de proiect.Ajuns…

- Gaz Metan a pierdut meciul cu FC Botoșani, scor 0-2. Razvan Pleșca (37 de ani) descrie situația extrem de dificila de la Mediaș. Gaz Metan a ajuns pe ultimul loc in play-off. Edi Iordanescu, antrenorul care i-a calificat in aceasta faza a campionatului, a plecat și i-a lasat locul lui Dusan Uhrin.…

- Dan Petrescu (52 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a confirmat faptul ca doi jucatori ai campioanei s-au accidentat: Giedrius Arlauskis (32) și Mateo Susic (29). „Au fost schimbari obligate. Cei mai buni doi jucatori cu FCSB, Arlauskis și Susic, s-au accidentat. Nu a fost ușor pentru mine, am ales sa…

- Oficialii LPF au anuntat astazi echipa etapei a 3-a din play-off si play-out, runde care au fost marcate, dupa cum bine stim, de amanarea a doua meciuri: Universitatea Craiova – FC Botosani, respectiv Dinamo – Chindia Targoviste. Iata care sunt cei unsprezece fotbalisti remarcati in runda a 3-a din…