Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola FC Barcelona s-a impus duminica, pe teren propriu, scor 2-0, in fata formatiei Cadiz, in etapa a doua din La Liga. La Barcelona a jucat si Lamine Yamal, cel mai tanar jucator din La Liga in acest secol, potrivit news.ro.FC Barcelona a avut dificultati cu oaspetii de la Cadiz, pe Camp…

- Xavi a fost suspendat pentru urmatoarele doua etape din La Liga. Antrenorul Barcelonei va rata meciurile cu Cadiz (20 august) și Villarreal (27). Barcelona a inceput cu stangul noul sezon din La Liga. Campioana en titre a remizat pe terenul lui Getafe (0-0), la capatul unui meci in care Raphinha și…

- Gerard Pique a fost huiduit intr-o discoteca din Madrid, acolo unde oamenii ii strigau „Shakira, Shakira”, in momentul in care, la microfon, le-a dat replica petrecareților. El Mundo Deportivo dezvaluie și ce le-a spus fostul jucptor al Barcelonei.Sambata s-a incheiat turneul pentru echipe de fotbal…

- Arsenal a caștigat cu Barcelona, scor 5-3, intr-un meci amical de lux disputat in Los Angeles, pe SoFi Stadium. Vicecampioana Angliei și campioana Spaniei se pregatesc in SUA pentru noul sezon, iar cele doua echipe nu s-au dat in spate de la nimic. Catalanii au deschis scorul rapid, in minutul 7, prin…

- In etapa cu numarul 28 din LaLiga, Real Madrid a pierdut pe Santiago Bernabeu in fața celor de la Villarreal (3-2), iar la finalul partidei, Fede Valverde l-a așteptat pe Alex Baena in parcare și l-a lovit. Jucatorul madrilenilor și-a aflat pedeapsa.

- Real Madrid a incheiat cu o remiza sezonul in La Liga, 1-1 acasa cu Athletic Bilbao, duminica seara, in etapa a 38-a, in timp ce campioana FC Barcelona a pierdut, 2-1, in deplasare, cu Celta Vigo, potrivit Agerpres.Pe stadionul "Santiago Bernabeu", in meciul de adio a lui Karim Benzema, madrilenii…

- A fost nebunie totala in ultima etapa din La Liga. Real Valladolid, echipa brazilianului Ronaldo, a retrogradat incredibil. Totul dupa ce a remizat cu Getafe, scor 0-0, si a incheiat sezonul pe locul 18. Valencia si Almeria s-au salvat in extremis. Dramatismul a fost la cele mai inalte cote. Almeria…

- Dupa un sezon in care a castigat la pas titlul de campioana in LaLiga, dar si zguduit de „scandalul Negreira", FC Barcelona ar putea sa ramana un sezon in afara cupelor europene. FC Barcelona, anchetata de UEFA – Decizia va fi anuntata pe 12 iunie Barcelona se confrunta cu o situatie mai mult decat…