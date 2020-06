Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a transmis, sambata, multumiri cadrelor didactice, directorilor, inspectorilor si autoritatilor publice implicate in organizarea Evaluarii Nationale. Anisie afirma ca mobilizarea a fost ”ireprosabila” pentru ca elevii sa fie in siguranta, potrivit news.ro.Citește…

- Alexandru, un insotitor de zbor la o companie de lux din Abu Dhabi, are o pasiune: investitia in criptomonede, potrivit Mediafax.Alexandru Perte in varsta de 26 de ani spune ca prima oara a investit in criptomonede in urma cu 2 ani. Citește și: Silviu Manastire spulbera anchetele lui…

- Antrenorul Abelardo Fernandez a fost demis de la conducerea tehnica a echipei Espanol Barcelona, locul sau fiind luat de Francisco Joaquin Perez Rufete.Abelardo a fost numit in functie in decembrie, in locul lui Pablo Machin, potrivit news.ro. Citește și: Silviu Manastire spulbera anchetele…

- Polonezii isi aleg duminica presedintele intr-un vot intarziat de pandemia de covid-19 si crucial pentru viitorul Guvernului conservator nationalist, cu un rezultat incert, relateaza AFP.Presedintele in exercitiu Andrzej Duda, care candideaza la al doilea mandat, s-a dus saptamana aceasta…

- UEFA a anuntat programul revizuit al Ligii Natiunilor, dupa decalarea partidelor internationale din martie si amanarea EURO 2020 pentru vara viitoare, ca urmare a pandemiei COVID-19.Primele doua etape programate in septembrie raman neschimbate, la fel ca si ordinea meciurilor in grupa din…

- Programele de televiziune „Jeopardy”, „The View”, „Ellen”, si „Tanar si nelinistit/ Young and the Restless” se numara intre principalii castigatori ai premiilor Daytime Emmy, care au fost acordate vineri seara.Serialul „General Hospital” al retelei ABC a primit cele mai multe nominalizari…

- Seful Politiei din Tucson, in Arizona, Chris Magnus, a demisionat dupa moartea unui tanar latinoamerican, Carlos Ingram Lopez, in varsta de 27 de ani, tinut la pamant timp de 12 minute de catre treipolitisti, in circumstante care fac obiectul unei anchete, relateaza AFP.Carlos Ingram Lopez…

- Trei piese de arta foarte valoroase, inclusiv un tablou realizat de Richard Hamilton, care a semnat designul pentru „White Album” al The Beatles, au fost furate, potrivit BBC.Politia din Hertfordshire a anuntat ca ancheteaza un jaf care a avut loc la o proprietate din afara Long Lane, in Chorleywood,…