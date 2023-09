Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a realizat scorul primei zile a noului sezon in grupele Ligii Campionilor la fotbal, 5-0 cu Antwerp, marti seara, pe Stadionul Olimpic din Barcelona, in prima etapa din Grupa H, informeaza Agerpres.In acest meci arbitrat de romanul Radu Petrescu, Barca avea deja 3-0 in mai putin de jumatate…

- Arbitrul roman Radu Petrescu va conduce la centru meciul dintre FC Barcelona si Royal Antwerp, care va avea loc marti, de la ora 22:00, in etapa inaugurala a sezonului 2023-2024 al UEFA Champions League. Arbitri asistenti vor fi Radu Ghinguleac si Mircea Mihail Grigoriu, iar al patrulea oficial a fost…

- UEFA l-a delegat pe Radu Petrescu, marți seara (22:00), la meciul Barcelona - Antwerp (transmis de Digi Sport 2, Prima Sport 3 și Orange Sport 4), in grupa H de Champions League. VAR și AVAR, tot romani: Catalin Popa și Ovidiu Hațegan. Romania nu a mai avut o echipa in grupele Champions League din 2013,…

- Montpellier - Barcelona, meci contand pentru Grupa B a Ligii Campionilor la handbal masculin, este programat, miercuri, 13 septembrie, de la ora 21:45, la Sud de France Arena, si va fi fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

- CSM Oradea și Dinamo București au ratat calificarea in grupele Ligii Campionilor si vor evolua in EuroCup. CSM Oradea a facut parte din grupa C preliminara a Ligii Campionilor și a pierdut, scor 7-10, cu VK Primorje, 7-14 cu CC Ortigia și 5-14 cu NC Vouliagmeni. Dinamo Bucuresti, aflata in grupa D preliminara…

- Rivali pe postul de fundaș stanga la naționala Franței și convocați de Didier Deschamps la lotul vicecampioanei mondiale, Theo (25 de ani) l-a sunat pe Lucas (27 de ani) sa-l felicite pentru revenirea la echipa naționala și au vorbit despre duelul din grupele Ligii. Bilele din urna de la Monaco au configurat…

- Barcelona trebuie sa urmeze un regulament destul de strict pentru a putea inregistra noi jucatori in LaLiga, dar catalanii au gasit soluții și sunt pe cale sa transfere un fotbaliști de top de la Manchester City.

- FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei, a invins cu scorul de 4-2 echipa engleza Tottenham Hotspur, intr-un meci amical contand pentru Trofeul onorific Joan Gamper, disputat marti seara pe Stadionul Olimpic Lluis Companys din capitala Cataloniei, in fata a 35.224 de spectatori.Barca a deschis…