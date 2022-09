FC Ballkani – CFR Cluj 1-1, în Conference League. Yuri a salvat-o pe campioana României, în prelungiri CFR Cluj a remizat cu echipa kosovara FC Ballkani, 1-1, joi seara, pe Stadionul ”Fadil Vokkri” din Prishtina, in prima etapa a Grupei G din Conference League. Campioana Romaniei și-a creat prima ocazie a meciului in minutul 9, cand Deac a sutat de la 18 metri, dar Frasheri a respins in corner. Roger a sutat peste poarta de la 7 metri, in minutul 22. Ballkani a replicat in minutul 30, cand Scuffet a respins sutul bun al lui Krasniqi. CFR a fost aproape de a deschide scorul prin Boateng, in minutul 62, cand acesta a șutat peste poarta de la 10 metri. FC Ballkani a deschis scorul prin fundasul Armend… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

