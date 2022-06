Stiri pe aceeasi tema

- Pitești: 14 iunie – Ziua Mondiala a Donatorului de Sange Primaria Pitești este partener in cadrul campaniei de donare de sange, alaturi de Centrul de Transfuzie Sanguina Pitești, organizata cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorului de Sange. Piteștenii sunt indemnați sa fie parte din aceasta campanie,…

- ”Sunt in discuții și cu jucatori care fac parte din niște echipe naționale”, mai spune Prepelița Ce ne puteți spune despre transferuri? Am vazut ca au venit Straton și Calcan și a plecat Miguel. – Sunt jucatori pe care eu mi i-am dorit, i-am urmarit și sunt și alții care urmeaza sa semneze și purtam…

- Care este obiectivul trasat antrenorului Andrei Prepelița pentru urmatorul sezon? – Prepelița și-a prelungit contractul pentru un an de zile, cu posibilitatea de reinnoire pentru inca un an, iar obiectivul este accederea in play-off. Este normal sa aiba acest obiectiv, pentru ca am fost acolo și acolo…

- FC Argeș a incheiat play-off-ul cu inca o infrangere, 0-1 cu FC Voluntari pe teren propriu. Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, vorbește despre o reconstrucție a lotului in vara. „Am aratat altfel pana la play-off. Apoi, am vazut și punctele mai slabe ale unor jucatori și asta ne ajuta in a definitiva…

- Atacantul Cristi Dumitru (20 de ani) a fost transferat definitiv de FC Argeș, club care-l imprumutase de la FCSB. Formația antrenata de Andrei Prepelița l-a convins pe Dumitru sa continue in Trivale, jucatorul anunțand pe contul de Instagram ca a semnat cu FC Argeș. ...

- FCSB - FC Argeș 4-0 | Andrei Prepelița, antrenorul piteștenilor, e mahnit de seria elevilor sai din play-off, 6 infrangeri in 7 etape. „Mi-e rușine, a fost o prestație lamentabila. Am primit goluri la faze simple. Am tras un semnal de alarma dupa calificarea in play-off. Meciurile din sezonul regulat…

- Piața Primariei din Pitești va fi, in aceasta sambata, gazda unei expoziții inedite – „Retroparada Primaverii” 2022, eveniment organizat de catre Retromobil Club Romania, ce reia formatul tradițional de expoziție statica de autovehicule intrerupt in anul 2020. Piteștenii vor avea prilejul de a admira,…

- CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Campioana en-titre are un avans de opt puncte fata de a doua clasata, FCSB. Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni seara, dupa meciul cu FC Arges ,…