FC Argeș a învins Dinamo și s-a calificat în sferturile de finale al Cupei României, cu un gol marcat la ultima fază FC Arges a invins Dinamo București, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 și s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. In prima repriza niciuna dintre echipe nu a reușit sa marcheze, dar dupa ieșirea de la pauza, dinamoviștii au fost mai motivați și au deschis scorul in minutul 49 printr-un gol marcat de Tira. Argeșenii au reușit sa egaleze prin Isfan in minutul 78, dupa un contraatac. Meciul parea sa se ajunga la prelungiri, dar in minutul 90+3, Cr. Dumitru a reușit sa il invinga e pe portarul lui Dinamo și sa califice echipa in faza urmatoare. Chindia si ACSO Filiasi (liga a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- FC Arges a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-1 (0-0), echipa Dinamo, calificandu-se in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, anunța news.ro. Au marcat: Tira '49 / Isfan '78, Cr. Dumitru '90+3. Chindia si ACSO Filiasi (liga a treia) sunt alte echipe care au acces deja in…

- Intre 26 și 28 octombrie se vor juca meciurile din faza optimilor de finala ale Cupei Romaniei, sezonul 2021-2022. Toate partidele vor fi transmise live pe Digi Sport, Look Sport și Telekom Sport. Iata programul complet: Marți, 26 octombrie ACSO Filiasi – AFC Hermannstadt, ora 15:00 Gaz Metan Medias…

- Meciurile din cadrul optimilor de finala ale Cupei Romaniei vor avea loc in 27 octombrie, cu incepere de la ora 15.30, cu exceptia jocurilor televizate. Tragerea la sorti a avut loc, marți, la Casa Fotbalului. Meciurile din aceasta faza sunt urmatoarele: Dunarea Calarasi – FC Buzau; Politehnica Timisoara…

- FRF a anunțat astazi ca tragerea la sorți pentru stabilirea optimilor de finala din Cupa Romaniei va avea loc marți, 5 octombrie, de la ora 15:30. FC Argeș, Hermannstadt, Chindia, Dunarea Calarași, Poli Timișoara, Buzau, Gaz Metan, Sepsi, FCSB, FC Voluntari, FCU Craiova, Minaur Baia Mare, Filiași, Rapid,…

- Se cunosc cele 16 echipe calificate in faza optimilor de finala, dar și componența celor doua urne pe baza carora se va face tragerea la sorți pentru stabilirea urmatoarelor jocuri care vor avea loc la finele lunii viitoare. In Urna 1 se afla FCSB, Universitatea Craiova, Chindia Targoviște, Gaz Metan…

- CSU Craiova a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0, in „16"-imile Cupei Romaniei. Baiaram a marcat, doar ca din pozitie de ofsaid (22). Gol anulat. Meciul a fost deblocat de o actiune individuala. De la 20 de metri, Lyes Houri l-a invins pe Cristiano Figueiredo, pozitionat gresit (63). FC Arges, Hermannstadt,…

- CSU Craiova a invins-o pe CFR Cluj, scor 1-0, in „16”-imile Cupei Romaniei. Laurențiu Reghecampf, antrenorul oltenilor, a evidențiat la final faptul ca a eliminat cel mai puternic adversar din competiție. FC Argeș, Hermannstadt, Chindia, Dunarea Calarași, Poli Timișoara, Buzau, Gaz Metan, Sepsi, FCSB,…

- Dinamo s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins echipa de liga secunda Ripensia Timisoara cu scorul de 1-0, joi, in deplasare. Gazdele au avut prima ocazie a meciului in minutul 5. Ernest a ratat insa. Oaspeții au replicat in minutul 12, prin Moldoveanu, cand șutul acestuia…