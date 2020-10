Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul indian Narendra Modi s-a angajat sambata in fata Natiunilor Unite ca tara sa isi va pune capacitatile de productie de vaccinuri la dispozitia intregii planete in lupta impotriva pandemiei de COVID-19, transmite Reuters. 'In calitate cel mai mare producator de vaccinuri…

- Guvernul Japoniei a anuntat vineri ca va suporta toate costurile legate de furnizarea de vaccinuri catre populatia nationala, intrucat vizeaza o imunizare globala a cetatenilor niponi impotriva noului coronavirus, informeaza Reuters.Citește și: Ion Cristoiu, acuzații incendiare: Iohannis s-a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) nu se asteapta ca vaccinarea in masa impotriva maladiei COVID-19 sa devina posibila inainte de jumatatea anului 2021. Anuntul a fost facut astazi de o purtatoare de cuvant, subliniind importanta verificarilor riguroase care sunt necesare pentru a demonstra eficienta…

- China trebuie sa construiasca o "fortareata inexpugnabila" pentru a mentine stabilitatea in Tibet, a proteja unitatea nationala si a educa masele in lupta impotriva "separatismului", le-a spus presedinte Xi Jinping liderilor de rang inalt ai Partidului comunist, relateaza sambata media de stat, preluate…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat joi semnarea unui contract cu compania farmaceutica britanico-suedeza AstraZeneca pentru achizitia a 300 de milioane de doze din vaccinul impotriva COVID-19, aflat in prezent in faza experimentala. Contractul a fost semnat in numele statelor membre ale UE, a anuntat…

- Forta economica globala face din China un adversar mai dificil decat era Uniunea Sovietica in timpul razboiului rece, a apreciat miercuri la Praga secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de Reuters. El a cerut tarilor europene sa stranga randurile impotriva Partidului Comunist Chinez (PCC),…

- Ucraina a incetat acțiunea memorandumului cu Rusia privind cooperarea statelor in lupta impotriva terorismului. Dupa cum scrie tass.ru, o decizie in acest sens a fost luata in cadrul ședinței de miercuri a Guvernului ucrainean. Renunțarea la Memorandumul semnat in iulie 2012 la Yalta, in opinia parții…