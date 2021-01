Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA a difuzat imagini cu participanti la violentele de miercuri de pe Dealul Capitoliului pe retelele de socializare, în speranta de a obtine ajutor din partea publicului pentru identificarea acestora, scrie agenția DPA, citata de Agerpres.FBI ofera…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA a difuzat imagini cu participanti la violentele de miercuri de pe Dealul Capitoliului pe retelele de socializare, in speranta de a obtine ajutor din partea publicului pentru identificarea acestora, relateaza vineri DPA, preluata de Agerpres. FBI ofera de…

- Cei patru manifestanți care au murit in SUA in timpul asaltului asupra Capitoliului de miercuri, in timp ce Congresul se pregatea sa certifice victoria lui Joe Biden, au fost identificați. Este vorba de doua femei și doi barbați, cu varste intre 34 și 55 de ani, a anunțat poliția din Washington.

- Biroul Federal de Investigatii a infiintat un site pentru a aduna informatii, fotografii și inregistrari video cu sustinatorii presedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington.

- Biroul Federal de Investigatii a infiintat un site pentru a aduna informatii, fotografii sau inregistrari video cu sustinatorii presedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington, relateaza dpa.

- Biroul Federal de Investigatii a infiintat un site pentru a aduna informatii, fotografii sau inregistrari video cu sustinatorii presedintelui american Donald Trump care au luat cu asalt Capitoliul la Washington, relateaza dpa. "FBI accepta ponturi si imagini din media digitale care prezinta acte de…

- Poliția din Washington DC a anunțat ca patru persoane au murit in timpul asaltului cladirii Capitol. Pe langa femeia impușcata de polițiști, alte trei au murit din cauza unor „urgențe medicale”. Pana...

- O femeie care a fost impuscata in timpul asaltului sustinatorilor lui Donald Trump asupra Capitoliului a murit, a confirmat politia, conform DPA si AFP. O femeie neidentificata a fost impuscata in momentul in care manifestanti pro-Trump au luat cu asalt miercuri cladirea Capitoliului dupa un miting…