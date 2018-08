Rusii continua sa se amestece in procesul politic american, acuza sefii spionajului si FBI. ”Aceasta este o amenintare pe care este necesar sa o luam foarte in serios”, a avertizat la randul sau Christopher Wray, directorul politiei federale (FBI), prezent de asemenea la o conferinta de presa consacrata acestui subiect, la Casa Alba.



Pentru moment, eforturile Rusiei de a incerca ”sa ne submineze valorile fundamentale” nu sunt la fel de importante ca in vederea influentarii alegerilor prezidentiale in 2016, a notat Coats.