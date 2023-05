Stiri pe aceeasi tema

- Politia Metropolitana din Londra a anuntat ca a arestat 52 de persoane, sambata, in ziua incoronarii regelui Charles al III-lea, potrivit CNN. Poliția Metropolitana a confirmat ca au fost efectuate mai multe arestari in centrul Londrei și a ieșit public cu un discurs pentru a-și justifica gestul: „Astazi…

- Au aparut primele imagini cu arestarea suspectului de 21 ani care ar fi omorat opt persoane și a ranit alte 13, in urma unui atac armat in Serbia, informeaza Antena 3. Ministerul de Interne din Serbia a postat astazi pe Youtube un clip video in care este surprinsa arestarea suspectului de 21 de ani…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac armat in Serbia, la aproximativ 60 de kilometri sud de Begrad, la doar o zi de la atacul armat de la scoala din capitala in urma caruia au murit noua persoane, potrivit The Guardian. Sapte dintre raniti sunt in stare critica. Incidentul…

- „Nu-mi pierd speranța” iși incepe jurnalistul american Evan Gershkovici de la Wall Street Journal prima scrisoare trimisa parinților lui, din temnița ruseasca in care se afla dupa ce a fost acuzat de spionaj impotriva Kremlinului, scrie Sky News. Reporterul a fost reținut luna trecuta de principalul…

- Caz incredibil in Capitala. Un barbat a descoperit un dispozitiv care parea a fi explozibil sub mașina sa. Panicat, acesta a sunat la 112, insa a fost chemat sa vina cu „bomba” la sectie. Un cetațean din București, care iși caștiga existența vanzand mașini second-hand, a sunat aseara la 112, reclamand…

- Parchetul din Sofia a lansat o ancheta privind suspiciunea de terorism in urma unor alerte false cu bomba ce au fost trimise pe adresele de e-mail ale mai multor scoli de pe intreg cuprinsul Bulgariei si au fost prezentate de presa, conform unui anunt facut marti de procurori, potrivit Agerpres. In…

- Parlamentul a numit un nou șef Consiliul Național al Audiovizualului, precum și un nou consilier de conturi, dupa revocarea din post a lui Niculae Badalau. La Consiliul Național al Audiovizualului a fost numita Monica Gubernat. Pentru funcția de consilier la Curtea de Conturi, vicepreședinte al Autoritații…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, sustine, marți, un discurs delirant, in fata camerelor reunite ale parlamentului rus și a unor invitați „speciali” care au luptat pe frontul din Ucraina. Ultima data s-a adresat parlamentului in 2021, iar acum este pentru prima data cand o face de la inceputul invaziei…