- Dinamo și Rapid au remizat, scor 1-1, in derby-ul rundei #13 din Liga 1. Gabi Torje, marcatorul din tabara „cainilor”, a fost nemulțumit de modul in care echipa sa a gestionat avantajul din repriza secunda. „Dupa ce am marcat, am cedat inițiativa și e greu sa reziști 30 de minute. N-am mai ținut de…

- Gabriel Torje (31 de ani), mijlocaș la Dinamo, promite ca alb-roșiii vor redeveni o forța, o echipa de care adversarele sa se teama inaintea meciurilor directe. Inainte de meciul cu Rapid, Dinamo se afla intr-o situație delicata. „Cainii roșii” au obținut doar doua victorii in primele 12 etape, fiind…

- Michel Espinosa, mijlocașul aflat și el in probe la Dinamo, a ramas pe banca de rezerve sambata, fiind singurul fotbalist nefolosit de catre Rednic in amicalul cu Petrolu, 3-2. De fapt, a fost un acord intre francezul de 28 de ani și antrenorul „cainilor” pentru a nu juca sambata, dar toate lucrurile…

- „Cainii“ au sase infrangeri la rand in Liga I si fac tot posibilul sa-l goneasca pe Dario Bonetti cu costuri minime, in timp ce giulestenii, fara victorie de o luna in campionat, pregatesc despartirea de Mihai Iosif.

- Dinamo - FC Botoșani 1-2. Ilie Dumitrescu a comentat situația „cainilor”, ajunși la 6 eșecuri pe linie in Liga 1. In direct la „Fotbal European” (Digi Sport 1), Mister a reamintit de eșecul dureros cu FCSB de runda trecuta, 0-6, dar și de incertitudinea care planeaza asupra bancii tehnice. „S-au mișcat…

- Antrenorul formației nou promovate FCU Craiova, Adrian Mutu, a fost foarte dezamagit dupa eșecul suferit sambata seara, in Ilfov, 1-2 cu FC Voluntari. In opinia „Briliantului“, craiovenii au controlat meciul in totalitate și rezultatul nu este just. „Exista puțina frustrare, uneori nu ințeleg fotbalul!…

- Cotidianul turc Fanatik i-a cerut parerea lui Yuksel Yesilova, fost secund, printre altele, la Steaua, Dinamo și Rapid, iar acesta le-a spus ca 2 sau 3 milioane de euro era prețul mai corect pentru Cicaldau. Turcii scriu, totodata, ca Galatasaray va achita suma eșalonat, pe o perioada de 3 ani. Craiova…